Attore, comico, conduttore, cantante, speaker radiofonico e showman: Fiorello è uno degli artisti italiani più completi. Protagonista del Festival di Sanremo 2022 accanto all’amico di una vita Amadeus, la sua presenza è una garanzia. Diamo uno sguardo alla sua biografia: dall’età alle canzoni, passando per il fratello, la moglie e i figli.

Fiorello: età, canzoni, fratello, moglie e figli

Grande personaggio del mondo dello spettacolo nostrano, Rosario Fiorello vanta una carriera di tutto rispetto. Nato il 16 maggio 1960 a Catania, ha iniziato a muovere i primi passi come animatore nei villaggi turistici. E’ qui che ha conosciuto Gino Landi, che, a sua volta, l’ha presentato a Pippo Baudo. Quest’ultimo, dopo averlo provinato, l’ha bocciato. La svolta avviene quando, nel 1988, ha conosciuto Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, che gli ha presentato Claudio Cecchetto. Fiorello inizia così la sua carriera nelle emittenti radiofoniche, ricevendo la conduzione di un programma a Radio Deejay. Grazie alla sua simpatia e alla grande capacità di imitatore, stringe amicizia con tanti altri colleghi, come Gerry Scotti, Amadeus e Marco Baldini. Arrivato a Mediaset con il programma Una rotonda sul mare, Rosario diventa famoso in ogni angolo dello Stivale con il format Karaoke, che gli ha concesso di scendere tra la gente e farsi apprezzare. Con il suo lungo codino e il microfono tra le mani, Fiore ha girato tutta l’Italia e ha dato il via alla sua grande carriera. Tanti i programmi che, dopo il debutto in tv, lo hanno visto al timone, come: Festivalbar, Buona Domenica, Matricole, Stasera Pago io e Fiorello Show.

Nel corso della sua lunga carriera, Fiorello ha pubblicato dodici album come cantante. Nel 1995 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Finalmente tu, riuscendo a classificarsi al quinto posto. Diverse sono le sue canzoni che hanno riscosso un discreto successo, come: San Martino, E Poi Non Ti Ho Vista Più, Si O No (please Don’t Go), Spiagge, Città Vuota, Vicino A Me, A Modo Mio e Vivere A Colori.

Primo di quattro figli, Fiorello ha due sorelle e un fratello: Anna, di professione negoziante, Catena, famosa scrittrice e conduttrice, e Giuseppe, detto Beppe, attore amatissimo. Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, Rosario è stato fidanzato con la conduttrice Luana Colussi e con l’attrice e presentatrice Anna Falchi. In seguito, dopo 7 anni di convivenza, ha sposato Sandra Biondo. Nel 2006 è venuta alla luce la prima e unica figlia, Angelica. La moglie di Fiore, però, è mamma di un’altra bambina, Olivia, nata nel corso di una relazione precedente. Per stessa ammissione dello showman, ha sempre trattato la pargola come se fosse sua.

Il grande errore di Fiorello: la cocaina

Nel maggio del 2004, intervistato da Vanity Fair, Fiorello ha ammesso di aver fatto un grande errore: la cocaina. Per un certo periodo ha abusato della droga bianca. “Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo“, ha dichiarato lo showman siciliano. In seguito, dopo aver confessato la sua debolezza all’Italia intera, ha rivelato:

“Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Tanti la prendono, tantissimi. Nessuno lo sa, nessuno li scopre. […] Ne sono uscito grazie a lui (indicando una foto di suo padre), non potevo tradire mio padre, uno che si batteva contro il traffico di droga”.

Questo brutto periodo è finito quando ha incontrato il suo grande amore, Sandra Biondo.