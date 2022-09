Richard Jewell: trama, cast, recensione e storia vera del film

Richard Jewell: quali sono la trama e il cast del film ispirato alla vera storia della guardia giurata accusata ingiustamente di aver fatto esplodere una bomba in un parco?

Richard Jewell: trama e storia vera del film

Diretto da Clint Eastwood, Richard Jewell è un film del 2019 che si basa sulla storia vera della guardia di sicurezza Richard Jewell dal quale la pellicola prende il nome.

Per quanto riguarda la trama del progetto, questa è ambientata ad Atlanta nel 1996 e ha come protagonista Jewell (interpretato da Paul Walter Hauser), guardia di sicurezza che lavora per la AT&T durante le Olimpiadi. Dopo aver coraggiosamente limitato i danni di un’esplosione provocata da una bomba durante un concerto in un parco, l’uomo viene accusato ingiustamente di essere l’attentatore. Avvalendosi di un avvocato che conosceva da tempo, cerca di dimostrare la sua innocenza lottando sia contro la stampa che contro l’FBI. Jeweller, infine, viene prosciolto da tutte le accuse e riuscirà a diventare un poliziotto nonostante la sua vita sia stata distrutta dallo sciacallaggio mediatico e l’FBI continui a essere certo della sua colpevolezza.

Cast, recensione e produzione

La produzione della pellicola è stata annunciata a febbraio 2014 e ha visto il coinvolgimento di Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. Quest’ultimo avrebbe dovuto interpretare il protagonista mentre DiCaprio il ruolo dell’avvocato. La direzione era stata inizialmente affidata a Paul Greengrass.

Successivamente, i due attori decisero di produrre il film ma non recitare in esso mentre Clint Eastwood si occupò della regia.

Le riprese sono cominciate ad Atalanta il 24 giugno 2019 mentre il trailer è stato diffuso il 3 ottobre 2019. La distribuzione, invece, è cominciata nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America il 13 dicembre 2019. In Italia, il film è stato proiettato dal 16 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il cast del film, hanno partecipato al progetto: