Rinnovo della patente, si va verso una stretta: il governo pronto a cambiare le regole

Le regole cambieranno. Il rinnovo della patente, soprattutto per le persone più anziane, potrebbe diventare più complicato. Questa, almeno, sembra essere l’intenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, pronto a ragionare sulla possibilità di introdurre una stretta sui rinnovi dei documenti di guida.

“Stiamo ragionando su come, eventualmente, rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida”, afferma Salvini intervenendo a Rtl 102.5 dopo i casi degli ultimi giorni di incidenti causati da persone che guidavano contromano in autostrada.

Rinnovo della patente, l’annuncio di Salvini: pronti a rivedere le regole

L’idea di valutare regole più stringenti per il rinnovo della patente “dopo certi limiti di età” è necessaria, per Salvini, “perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone”.

Il ministro spiega che è in attesa dei “riscontri dell’analisi” che stanno facendo i tecnici delle motorizzazioni, anche per valutare le soglie di età su cui ragionare, evitando in questo momento di dare “numeri a caso”. Sulle regole specifiche, quindi, per ora Salvini non fornisce anticipazioni.

Salvini prosegue: “Noi abbiamo fatto un nuovo Codice della strada ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo Codice della strada, occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri”.