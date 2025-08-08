Abbonati
Rinnovo della patente, si va verso una stretta: il governo pronto a cambiare le regole

Salvini annuncia che si sta valutando una stretta sul rinnovo della patente di guida oltre alcuni limiti di età.

Le regole cambieranno. Il rinnovo della patente, soprattutto per le persone più anziane, potrebbe diventare più complicato. Questa, almeno, sembra essere l’intenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, pronto a ragionare sulla possibilità di introdurre una stretta sui rinnovi dei documenti di guida.

“Stiamo ragionando su come, eventualmente, rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida”, afferma Salvini intervenendo a Rtl 102.5 dopo i casi degli ultimi giorni di incidenti causati da persone che guidavano contromano in autostrada.

Rinnovo della patente, l’annuncio di Salvini: pronti a rivedere le regole

L’idea di valutare regole più stringenti per il rinnovo della patente “dopo certi limiti di età” è necessaria, per Salvini, “perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone”.

Il ministro spiega che è in attesa dei “riscontri dell’analisi” che stanno facendo i tecnici delle motorizzazioni, anche per valutare le soglie di età su cui ragionare, evitando in questo momento di dare “numeri a caso”. Sulle regole specifiche, quindi, per ora Salvini non fornisce anticipazioni.

Salvini prosegue: “Noi abbiamo fatto un nuovo Codice della strada ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo Codice della strada, occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri”.

