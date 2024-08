Rinviati a giudizio Toti, Spinelli e Signorini. Il processo inizierà il 5 novembre

Il processo che vede tra gli imputati per corruzione anche l'ex governatore ligure, Giovanni Toti, inizierà il prossimo 5 novembre.

La gip di Genova, Paola Faggioni, ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata la scorsa settimana dalla locale Procura per i principali indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria: l’ex governatore Giovanni Toti, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale ed ex amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini. La prima udienza del processo è stata fissata il prossimo 5 novembre.

Per la giornata di oggi è attesa anche la decisione della gip sulla nuova istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dai legali di Spinelli, che la scorsa settimana ha ceduto le sue quote della holding di famiglia al figlio Roberto, anch’egli indagato nell’ambito della stessa inchiesta.

La scorsa settimana, invece, era tornato in libertà Toti, dopo tre mesi di arresti domiciliari. Per la gip, con le sue dimissioni dal governatore della Liguria erano venute meno le necessità della custodia cautelare.