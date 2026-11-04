Riparte la carta Dedicata a te: a chi va e come ottenere il contributo da 500 euro

Riparte la carta Dedicata a te. Da oggi, mercoledì 4 novembre, oltre un milione di famiglie potrà usufruire dell’accredito di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. La misura è rivolta ai nuclei in difficoltà economica per l’acquisto di questi beni attraverso l’utilizzo di una card.

La nuova edizione della carta viene rinnovata per il 2026 con l’accredito immediato per chi già riceve il contributo e l’attivazione per chi invece è alla prima volta. In totale il governo ha speso, finora, 2,7 miliardi per la carta Dedicata a te. Vediamo nel dettaglio chi può usufruire del contributo, come funziona e cosa si può comprare.

A chi va la carta Dedicata a te

I nuclei beneficiari, in tutta Italia, sono 1.177.597 e vengono individuati in automatico dall’Inps stabilendo dei criteri prioritari. I requisiti sono: avere una famiglia con tre componenti, di cui un minore, Isee inferiore ai 15mila e non ricevere altri sostegni o misure contro la povertà. Non serve presentare alcuna domanda.

Il contributo non spetta alle famiglie che percepiscono l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti o altre misure di sostegno nazionali e locali. Vengono esclusi anche i nuclei all’interno dei quali un componente percepisce la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, l’indennità di mobilità, la cassa integrazione o altre forme di sostegno al reddito.

Quanto vale la carta Dedicata a te e come viene accreditato l’importo

Il contributo ha un valore di 500 euro l’anno e viene erogato tramite una carta prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay. Chi è già in possesso della carta e ha ancora i requisiti, riceve in automatico l’accredito di 500 euro il 4 novembre e poi un secondo accredito, per il 2027, nel mese di aprile. Un doppio finanziamento in pochi mesi, che sembra in parte legato anche alle elezioni politiche del prossimo anno.

Chi invece ottiene la Carta dedicata a te per la prima volta, riceverà una comunicazione e dovrà andare nell’ufficio postale per ritirare la carta e attivarla: ha tempo fino alla metà di dicembre per attivarla effettuando un primo acquisto. Se non si effettua il primo acquisto entro il 16 dicembre, la card non viene attivata e si va incontro alla decadenza del contributo.

Cosa si può comprare

Con la Carta dedicata a te è possibile acquistare beni alimentari di prima necessità, ma non bevande alcoliche. La carta si può utilizzare negli esercizi commerciali aderenti e i possessori hanno anche diritto a uno sconto del 15% nei negozi convenzionati. Si possono acquistare diversi prodotti, dalle carni al pescato fresco, dal latte alle uova, dall’olio ai prodotti di panetteria e le pizze, passando per pasta, riso, farina, ortaggi, legumi, frutta, zuccheri, cioccolato, acqua, caffè e tanto altro ancora.