Risalgono i contagi. 193 in più nelle ultime 24 ore. Il numero maggiore di casi registrato in Lombardia ed Emilia-Romagna

I contagi tornano di nuovo a salire. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute (qui la mappa), si sono registrati 193 nuovi casi di infezione da Covid (ieri erano 138), 71 dei quali in Lombardia e 49 in Emilia Romagna. Sono 15, invece, i nuovi decessi, mentre martedì erano stati 30 e portano il totale delle vittime a 34.914. Solo quattro le Regioni in cui non si sono registrati nuovi contagi (Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento). Nelle terapie intensive ci sono ricoverati ancora 71 pazienti (34 in Lombardia, 13 nel Lazio e 10 in Emilia Romagna), uno in più di ieri, mentre in 13 regioni non ci sono più malati in rianimazione. Gli attualmente positivi scendono sotto i 14mila, sono 13.595 (-647 rispetto a ieri), 899 sono degenti nei reparti ordinari (-41), mentre 12.625 (+393) si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti guariti sono complessivamente 193.640 (+825).