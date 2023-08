“Rischio attacco missilistico russo nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina”: Kiev lancia l’allarme

L'Ucraina teme un attacco missilistico russo nel giorno in cui si celebra l'anniversario dell'indipendenza di Kiev, il 24 agosto.

L’Ucraina teme un attacco missilistico russo in occasione dell’anniversazione dell’indipendenza del Paese, che cade il 24 agosto. Secondo la portavoce delle forze di difesa meridionali, Natalya Gumenyuk, il rischio è “estremamente elevato”.

In particolare Gumenyuk spiega che Mosca “ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibri”, motivo per cui la preoccupazione in vista del 24 agosto è molto elevata.

Secondo quanto riporta Unian, la portavoce delle forze di difesa avrebbe spiegato che si “tratta di una nave e di un sottomarino. La salva totale di Kalibre è di 12 missili, e questo rende il livello di pericolo missilistico estremamente alto”.

Gumenyuk continua affermando di aver parlato delle valutazioni degli esperti con l’avvicinamento della data dell’indipendenza ucraina, arrivando alla conclusione che “è molto probabile che il nemico possa colpire”.

Esplosioni a Rostov

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, secondo quanto riportato in alcuni gruppi Telegram, viene data la notizia di esplosioni “molto forti” sul Don. La difesa aerea starebbe funzionando, secondo quanto riferiscono ancora testimoni oculari. Nella città di confine con l’Ucraina si afferma che i residenti di Rostov hanno sentito un forte boato, “simile a un’esplosione”. E alcuni parlano di “vetri incrinati e tremolanti”.