Rita Pavone, vita privata: figli, marito, malattia, altezza, peso e casa in Svizzera

Rita Pavone, vita privata molto riservata e tranquilla ma una carriera artistica ricca e piena di successi. La sua musica ha girato il mondo ed è stata una delle poche artiste italiane ad essere in classifica nel Regno Unito.

Rita Pavone, vita privata

Rita Ori Filomena Pavone, nota come Rita Pavone, è nata a Torino il 23 agosto del 1945. Si iscrive alla prima liceo dell’istituto statale Santorre di Santarosa ma nell’inverno 1959-60 la famiglia si trasferisce in un altro quartiere, presso le case operaie della Fiat.

La sua carriera inizia con un successo: nel 1962, vince il Festival degli sconosciuti di Ariccia. Viene soprannominata Pel di carota per via del colore rosso dei suoi capelli. Ha pubblicato i suoi dischi di successo in tutto il mondo ed è una delle otto cantanti pop italiane ad essere entrata in classifica nel Regno Unito.

Una carriera ricca e piena di successi. Negli ultimi anni è stata a Sanremo con il brano “Niente Resielienza 74′” e come giudice alla trasmissione della Mediaset All together now condotto da Michelle Hunziker.

Rita Pavone, vita privata: figli e marito

La cantante è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giorgio Merk e Alessandro Merk. Il matrimonio con Teddy Reno fece molto discutere all’epoca per via della grande differenza di età tra i due, con lui molto più grande della Pavone.

Rita Pavone: malattia

Nella vita privata della cantante, una malattia l’ha quasi portata alla morte. In un’intervista addirittura ha dichiarato di essere viva per miracolo. Un’esperienza terribile che ha cambiato la sua vita per sempre. “Avevo piccole fitte al petto, a cui però non ho dato nessuna importanza, cantavo e ballavo come sempre, fino a che non sono caduta a terra“, ha dichiarato Rita Pavone a Domenica In. “L’aorta era quasi completamente otturata, mi hanno riportato al mondo per miracolo. Sono stata un passo dalla morte, se oggi sono qui e lo devo al destino, che mi è stato amico“.

Rita Pavone: altezza e peso

La cantante non spicca in altezza, infatti è alta alta 1 metro e 53 cm e il suo peso dovrebbe essere intorno ai 50 kg.

Casa in Svizzera

Dalla fine degli anni Sessanta, dopo aver sposato Teddy Reno, i due decidono di trasferirsi in Svizzera: “Vivere qui mi ha dato grande serenità”, ha raccontato la cantante a Tvsvizzera