Le sorelle scomparse Sarah e Alisya ritrovate a Formia dopo 15 giorni dalla scomparsa. Fermati la mamma, il compagno e il nonno

Sono state ritrovate ieri sera a Formia, in provincia di Latina, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. La loro sparizione, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno, si è conclusa con il ritrovamento delle due giovani in un’abitazione nel quartiere Rio Fresco, dove erano state nascoste.

Ad accompagnare il momento del ritrovamento un lungo applauso delle persone presenti nella zona del condominio. Una reazione spontanea e commossa rivolta alle ragazze, ma anche ai carabinieri che hanno condotto il blitz: hanno partecipato all’operazione i militari del comando provinciale dell’Aquila, con la collaborazione del Ros e dei colleghi del comando provinciale di Latina.

Poco dopo il ritrovamento, sono scattati i fermi per tre persone: la madre delle due ragazze, V.D., il suo compagno e il nonno delle giovani. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso.

Le tre persone sono state interrogate nella notte negli uffici della Procura della Repubblica di Sulmona, guidata dal procuratore Luciano D’Angelo. Al termine degli interrogatori sono state accompagnate in carcere: la madre è stata trasferita nella struttura penitenziaria di Teramo, mentre il compagno e il nonno sono stati portati nel carcere di Sulmona.

Le indagini degli investigatori proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Secondo quanto emerso, le due sorelle sono state trovate nell’abitazione di una lontana parente della madre, un’anziana di 80 anni.

Resta ora da chiarire la dinamica della scomparsa e il ruolo delle persone coinvolte. Gli accertamenti delle forze dell’ordine continueranno per fare piena luce sui quindici giorni trascorsi dalla fuga dalla casa famiglia fino al ritrovamento delle due giovani.