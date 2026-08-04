Terremoto a Pisa, avvertita in tutto il nord della Toscana: magnitudo 4.3 ma nessun danno

Scossa di terremoto con epicentro a Pisa e magnitudo 4.3: avvertita in tutto il nord della Toscana, tra Lucca e Massa Carrara.

La terra trema in Toscana. Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, alle 10.15, nella parte settentrionale della regione tra le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. A darne subito notizia è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, spiegando che sono in corso le verifiche con il sistema regionale. La scossa è stata di magnitudo 4.3, come segnala l’Ingv.

L’epicentro è stato registrato a 7 chilometri da Pisa, con profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita soprattutto dalla popolazione di Pisa, con numerose telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Decine di persone sono scese in strada nel centro di Pisa. Al momento, segnala la Protezione Civile, non risultano danni a cose o a persone.

Terremoto in Toscana, epicentro a Pisa

Già negli scorsi giorni, in particolare nella notte tra il 30 e il 31 luglio, era stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 nel territorio pisano: in quel caso l’epicentro era a tre chilometri dal comune di San Giuliano e a 4 da Pisa, con una profondità di 10 chilometri. Anche in quel caso la scossa era stata avvertita dalla popolazione, ma senza danni.

In alcune strutture pubbliche sono state disposte le evacuazioni per precauzione, come nel caso del Comune di Pisa, dell’ospedale e del tribunale. I cittadini sono comunque rientrati negli edifici subito dopo i primi controlli. La scossa è stata avvertita anche in altre province del nord della Toscana. I comuni più vicini all’epicentro, oltre a Pisa, sono Vecchiano (11 chilometri), San Giuliano Terme (12 chilometri) e Livorno (16 chilometri).