Arriva la quarta ondata di calore: quanto durerà e quali saranno le città italiane più colpite

Arriva la quarta ondata di calore sull'Italia: quanti giorni durerà e quali saranno le città più colpite dal caldo intenso.

La quarta ondata di calore di quest’estate è in arrivo e toccherà il suo picco nel fine settimana. La tregua, se così può definirsi considerando che il caldo non è mai davvero sparito, sta già per finire. Come spiega iLMeteo.it, la seconda parte di questa settimana sarà caratterizzata da un’ondata di calore molto intesa con temperature elevate anche ad alta quota, intorno ai 24 gradi sopra i 1.500 metri.

Nel Centro-Nord, in pianura, già da mercoledì 29 luglio si registreranno temperature fino a 38 gradi. Da oggi sull’Italia tornerà l’anticiclone africano che porterà cieli sereni ma anche forte soleggiamento e aumento progressivo dei tassi di umidità. La conseguenza sarà una nuova ondata di calore: vediamo quanto durerà e quali saranno le città più colpite nel nostro Paese.

Quanto durerà la quarta ondata di calore

Nei prossimi giorni, quindi, sono previste temperature superiori alle medie del periodo. Ma la notizia peggiore è che questo caldo soffocante non durerà pochi giorni, anzi. I meteorologi prevedono infatti un caldo molto intenso per più di una settimana, probabilmente fino al 7 agosto.

Quali saranno le città più colpite dal caldo?

Il caldo intenso riguarderà tutta l’Italia e le proiezioni meteorologiche prendono in considerazione anche le città nelle quali l’ondata di calore dovrebbe essere particolarmente intensa. Partiamo dal Nord Italia, dove le temperature più alte – fino a 37 gradi – si dovrebbero registrare nelle grandi città come Milano, Bologna e Torino. Tutto questo con un tasso di umidità che dovrebbe essere molto alto, rendendo il caldo ancora più intenso. Inoltre le temperature non scenderanno più di tanto neanche durante la notte.

Al Centro Italia il discorso non cambia e le città più colpite saranno ancora una volta i grandi centri: a Firenze e Roma sono attese temperature fino a 38-39 gradi. Il caldo potrebbe colpire anche l’Umbria. L’area più colpita sarà comunque quella del Sud Italia: tutte le Regioni registreranno temperature elevate, anche sopra i 40 gradi. Le zone più a rischio sono quelle interne di Sicilia e Sardegna, ma anche in Calabria e Puglia è atteso un caldo molto intenso.

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