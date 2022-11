Roberto Ciufoli: età, film, rapporto con Pino Insegno, Isola dei Famosi, moglie e figli dell’attore

Chi è Roberto Ciufoli, l’attore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 15 novembre?

Roberto Ciufoli: età, film, rapporto con Pino Insegno e Isola dei Famosi

Nato a Roma il 1° marzo 1960, Roberto Ciufoli è un attore, comico, regista teatrale e doppiatore di 62 anni, alto 172 centimetri. Dopo aver completato il suo percorso di studi, ha cominciato a insegnare ginnastica e nuovo per poi intraprendere la carriera di rappresentante. Successivamente, ha deciso di lasciare il lavoro e dedicarsi alla sua più grande passione ossia la recitazione.

All’età di 38 anni, insieme a un gruppo di nove colleghi, ha fondato l’Allegra Brigata mentre a 40 anni si è diplomato all’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica).

Nel 1986, con l’amico d’infanzia Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, ha istituito il gruppo comico La Premiata Ditta e comincia ad apparire in televisione. Il gruppo è diventato protagonista della serie cult Finché c’è ditta c’è speranza e del programma Premiata Teleditta.

In qualità di attore, ha recitato sia in film che in fiction come Don Matteo 4, Diritto di Difesa, Incantesimo 9, Distretto di polizia, Rocco Schiavone 2, Enrico Piaggio – Un sogno italiano, I miei più cari amici, Notte prima degli esami – Oggi, Ciao Brother, Un nemico che ti vuole bene.

Inoltre, ha lavorato anche a teatro in spettacoli come Aladin – Il musical (2011); Santa Giovanna dei macelli, A Christmas Carol (2018).

Nel 2005, è stato uno dei concorrenti de La Talpa di Paola Perego mentre, nel 2021, è stato uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Vita privata, moglie e figli dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Roberto Ciufoli ha due figli: Jacopo, nato nel 1995, e Romeo, nato il 23 agosto 2016. Il suo primo figlio è frutto di una relazione che l’attore ha avuto con una costumista la cui identità è sconosciuta. Romeo, invece, è stato concepito con la moglie Theodora Bugel.