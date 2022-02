Roberto Saviano: moglie, libri, scorta, famiglia, patrimonio e dove vive

Roberto Saviano, chi è: il giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano sarà sul palco dell’Ariston come ospite durante la terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è Roberto Saviano: famiglia e dove vive

Roberto Saviano è nato a Secondigliano, in provincia di Napoli, il 22 settembre del 1979: i suoi genitori sono Maria Rosaria Ghiara, Direttrice del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università di Napoli Federico II, e Luigi Saviano, medico veterinario. Lo scrittore 42enne, poi, ha un fratello minore di nome Riccardo.

Nonostante sia originario della provincia di Napoli, a partire dal 2011, il giornalista trascorre il suo tempo diviso tra l’Italia e gli Stati Uniti. Proprio nel 2011, infatti, la New York University gli chiese di tenere alcune lezioni presso l’università per un semestre. Da allora, Saviano si è dapprima trasferito momentaneamente nella città per poi scegliere di risiedere periodicamente a Manhattan.

Moglie, fidanzata, figli

In relazione alla sua vita privata, a quanto si apprende, pare che Roberto Saviano non sia sposato ma è legato sentimentalmente all’ex componente del gruppo musicale dei 99 Posse, Maria Di Donna, in arte Meg.

La relazione tra il giornalista e l’artista si protrae ormai da svariati anni ma non sono presenti informazioni sulla loro vita di coppia per ragioni di sicurezza, in considerazione del fatto che Saviano vive sotto scorta.

Sempre per ragioni di sicurezza, non è noto se il giornalista abbia figli in quanto non è mai stata smentita né confermata una simile eventualità.

Perché Roberto Saviano è sotto scorta

Roberto Saviano vive sotto scorta dal 2006, secondo quanto disposto dall’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato. La decisione del ministro venne stabilita in seguito alle minacce e alle intimidazioni che il giornalista e scrittore ricevette in seguito all’uscita del libro Gomorra.

Libri e profili social dello scrittore

Roberto Saviano ha scritto quattro romanzi. Il primo è stato Gomorra che ha consentito al giornalista di raggiungere il successo internazionale non solo come scrittore ma anche come sceneggiatore dell’omonima serie Sky. Dopo Gomorra, ha scritto l’inchiesta sul narcotraffico ZeroZeroZero, dalla quale è stata tratta un’altra serie Sky; La paranza dei bambini; e, infine, Bacio Feroce.

Saviano ha scritto anche cinque saggi, due racconti ed è stato la voce narrante dell’audiolibro Se questo è un uomo, di Primo Levi.

Ad ottobre 2021, è stata pubblicata la sua prima graphic novel intitolata Sono ancora vivo, distribuito da edizioni Bao Publishing.

Roberto Saviano è molto attivo sui social: le sue pagine Facebook, Instagram e Twitter, infatti, sono molto seguite. Su Facebook, lo scrittore vanta un seguito di oltre 2 milioni e 500 mila followres; su Instagram, ha oltre 943 mila seguaci; su Twitter, ha più di un milione e 200 mila followers.