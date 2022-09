Roger Federer si ritira: l’annuncio sui social del tennista svizzero

Roger Federer ha detto basta al tennis. Nel pomeriggio di giovedì 15 settembre 2022, il tennista svizzero ha pubblicato una lunga lettera sui suoi canali social per dare la notizia. A sorpresa, uno dei campioni del tennis dice addio.

Roger Federer si ritira

Roger Federer si ritira dal tennis. Lo stesso sportivo svizzero ha voluto dare la notizia attraverso i suoi canali social. Il suo ultimo appuntamento tennistico sarà la Laver Cup, in programma a Londra dal 23 al 25 settembre. A distanza di qualche settimana dall’addio della tennista americana Serena Williams, un altro campione si arrende al tempo e all’età.

Nella sua carriera, lo svizzero ha conquistato 20 titoli nello Slam, con il record di 8 trionfi a Wimbledon a cui vanno aggiunti 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros. In bacheca, in totale, 103 titolo vinti nel Tour.

L’annuncio sui social del tennista svizzero

L’annuncio del ritiro è stato condiviso sui canali social del tennista con una lunga lettera. “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”, ha dichiarato il tennista svizzero in un messaggio affidato ai social.

Nella lettera si legge ancora: “Come molti di voi sanno, gli ultimi 3 anni mi hanno messo davanti ad una serie di ostacoli rappresentati da infortuni e operazioni. Ho lavorato sodo per tornare in piena forma ma conosco anche le potenzialità e i limiti del mio fisico: il messaggio è stato chiaro”.

