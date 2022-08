Serena Williams dice addio al tennis: la decisione annunciata dalla statunitense

Serena Williams è stata una delle più grandi tenniste in tutta la storia di questo sport. Non solo esempio in campo ma anche influente fuori dal terreno di gioco. Tanti i messaggi mandati così come i trofei vinti. Alla soglia dei 41 ha deciso di smettere e dire addio allo sport che tanto ha amato.

Serena Williams dice addio al tennis

Serena Williams ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Una delle più grandi sportive alla soglia dei 41 ha detto basta. La statunitense si ritirerà nelle prossime settimane, dopo gli US Open in programma a New York dal 29 agosto all’11 settembre.

Il prossimo 26 settembre Williams compirà 41 anni. Con 23 titoli ottenuti nei tornei del Grande Slam e un totale di 319 settimane passate in testa al ranking mondiale WTA, è stata la giocatrice più vincente ma anche influente del tennis moderno.

La decisione annunciata dalla statunitense

L’annuncio del suo ritiro e le motivazioni sono state rivelate in un’intervista per l’ultimo numero di Vogue e poi tramite i suoi canali social. “Arriva il momento in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa”, ha scritto nel post social che porta l’immagine del servizio su Vogue: “Un momento sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia – ha proseguito la campionessa –. Devo concentrarmi sull’essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un’altra, eccitante Serena. Mi godrò queste prossime settimane“.

“Mi sto evolvendo lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me. Il conto alla rovescia è iniziato“, ha detto, aggiungendo: “Mi godrò le prossime settimane” con un pensiero alla famiglia. “Nell’ultimo anno, io e Alexis (Ohanian, il marito, ndr) abbiamo cercato di avere un altro figlio e di recente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno tranquillizzato e mi hanno fatto sentire che ogni volta che siamo pronti, possiamo allargare la nostra famiglia. Sicuramente non voglio essere di nuovo mamma dividendomi con la carriera di atleta. Ho bisogno di essere con entrambi i piedi nel tennis oppure fuori”.

