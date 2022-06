Rolling Stones a Milano ci saranno nonostante Mick Jagger è positivo al Covid

Rolling Stones a Milano ci saranno nonostante la positività dell’artista Mick Jagger. La notizia ha prima annullato un concerto e poi preoccupato tutti quelli che hanno già comprato il biglietto per l’evento di San Siro il prossimo 21 giugno.

Rolling Stones a Milano ci saranno

I Rolling Stones a Milano ci saranno: dopo alcune ore di panico per chi già aveva comprato il biglietto, è arrivato anche l’annuncio ufficiale. “I Rolling Stones sono stati costretti a rimandare il concerto a Berna, in Svizzera, di venerdì 17 giugno dopo che Mick Jagger è risultato positivo al Covid. I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo posticipo, ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e dello staff deve avere la priorità. Lo spettacolo di Milano degli Stones di martedì 21 giugno allo stadio San Siro va avanti e si terrà come programmato”.

Mick Jagger è positivo al Covid

La notizia che ha costretto al forfait in Svizzera è la positività al Covid di Mick Jagger. Il 21 giugno il concerto a San Siro di Milano dovrebbe essere a rischio. La preoccupazione iniziale è a partita dalla notizia dell’annullamento del concerto a Berna a seguito della positività dell’artista. “I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti di dover rimandare lo show di stasera, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti, e della crew hanno la priorità su tutto”.

Vero è che la band ha confermato il concerto di Milano ma molto dipenderà anche dai tamponi che Mick Jagger farà nei prossimi giorni. L’evento di Berna verrà recuperato con gli stessi biglietti già venduti. Il tour prevede 14 concerti in 10 diversi Paesi. La prima tappa britannica c’è già stata la settimana scorsa all’Anfield football stadium di Liverpool.

