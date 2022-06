Roman Kutuzov, chi era il generale russo ucciso in Ucraina

Roman Kutuzov era un generale russo. Si unisci ad altri militari importanti russi uccisi già in Ucraina. Il conflitto , dunque, sta continuando senza esclusioni di colpi.

Roman Kutuzov, chi era il generale russo

Roman Kutuzov era un generale russo impegnato nel conflitto in Ucraina. Era già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Nelle ultime ore, gli ucraini fanno sapere di aver conquistato il 20% del territorio verso Severodonetsk. Dunque, in questa fase e in questo territorio le forze ucraine stanno spingendo ed avanzando per conquistarsi la propria posizione, in un conflitto che non vede la fine.

Ucciso in Ucraina

Il generale russo sarebbe stato ucciso durante i combattimenti nell’Ucraina orientale. Lo ha riferito Alexander Sladkov, un corrispondente dell’emittente russa “Vgtrk” su Telegram. I dettagli della morte del generale non sono stati resi ancora noti.

Intanto, il Cremlino si trova ad affrontare una crescente attività partigiana nell’Ucraina meridionale, nonostante gli sforzi russi per limitare gli spostamenti e l’accesso alle telecomunicazioni. Dall’altra parte, i funzionari ucraini stanno proseguendo i negoziati per uno scambio di prigionieri dei difensori di Mariupol catturati.

