Romina Carrisi: vita privata, fidanzato, covid della figlia di Albano

Romina Carrisi è figlia d’arte del cantante Albano. Si è imposta, nonostante il cognome ingombrante, come modella ed attrice nel mondo dello spettacolo. Nel 2022 è ospite della trasmissione condotta da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

Romina Carrisi: vita privata

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco nel 1987. Figlia d’arte di Albano e Romina, ha però preso la sua strada a prescindere dalle carriere dei suoi genitori. Cresciuta tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha lavorato come commessa e come barista in un night club, ma presto si è dedicata alle sue passioni: la fotografia, la recitazione, la scrittura e la moda.

Sulla sua esperienza da cameriera invece ha raccontato: “Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un tipo str…….o. Una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali. A fine serata il capo mi disse: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’. Io feci la faccia da svampita e me ne andai soddisfatta, con le banconote nello stivale”.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi come L’isola dei famosi 2005 e Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Nel 2022, invece, è ospite del programma su Rai 2 Stasera Tutto è possibile.

Romina Carrisi: fidanzato

Non si hanno molte notizie sulla sua vita privata. Lei stessa però in un’intervista ha parlato del suo fidanzato: “Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire onestà d’animo e per questo mi piace molto. Lui fa il medico, è distante dal mondo dello spettacolo, ma siamo entrambi due persone curiose e molto rispettose l’uno dell’altra”.

Il covid

A fine 2021, la figlia di Abano ha contratto il covid e così ha dovuto saltare alcune puntate del programma di Serena Bortone su Rai 1. La giovane Carrisi e il padre hanno contratto il Coronavirus in Croazia, dove si sono recarti per trascorrere il Natale con la famiglia della sorella Cristel: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”, aveva commentato il cantante.