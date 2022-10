Rossella Brescia: età, fisico, ex marito e figli della ballerina

Chi è Rossella Brescia, la ballerina ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 25 ottobre?

Rossella Brescia: età, fisico e carriera

Nata il 20 agosto 1971 a Martina Franca, in provincia di Taranto, Rossella Brescia è una ballerina e conduttrice televisiva italiana di 51 anni. Ha partecipato e vinto Miss Sorriso Puglia per poi esordire nel 1994 come ballerina sul piccolo schermo nello spettacolo di Pippo Baudo Tutti a casa.

Nel corso della sua carriera, si è divista tra la televisione e il teatro. Ha lavora, infatti, come ballerina in Cuori e denari e Un disco per l’estate. Ha raggiunto il successo come prima ballerina a Buona Domenica e prendendo parte alla nota pubblicità per la Tissot. Nel 2004, ha esordito come attrice in Don Matteo mentre tra il 2001 e il 2003 ha partecipato adAmici di Maria De Filippi occupandosi di selezionale e istruire i giovani artisti, venendo poi sostituita nel 2003 daAlessandra Celentano.

Endometriosi, vita privata, ex marito e figli della ballerina

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rossella Brescia ha sposato nel 2000 il regista televisivo Roberto Cenci. La coppia si è separata appena quattro anni dopo il matrimonio. Da circa un decennio, è legata sentimentalmente a Luciano Mattia Cannito, incontrato a teatro.

La ballerina non ha figli. A questo proposito, ha raccontato: “Ci ho provato tanto e ho sofferto per quel figlio mai arrivato”.

La conduttrice ha anche raccontato di soffrire di endometriosi ossia una patologia che comporta la presenza di endometrio, la mucosa che normalmente riveste solo la cavità uterina, anche fuori dall’utero. La malattica comporta forti dolori durante il ciclo mestruale. Si è sottoposta a due interventi chirurgici per riuscire a risolvere parzialmente il problema. “So che l’endometriosi è cronica ma non mi lascio abbattere”, ha affermato durante un’intervista.