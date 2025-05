Rottamazione quater, si avvicina la scadenza: fino a quando è possibile pagare la prossima rata

Scadenza in arrivo per la Rottamazione quater. La prossima rata dovrà essere pagata entro sabato 31 maggio 2025: il termine riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti e che devono continuare a rispettare le scadenze previste dal piano personale di definizione agevolata delle cartelle per non perdere il beneficio.

L’agenzia della Riscossione ricorda che sono comunque da considerare anche i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge oltre che i differimenti in caso di coincidenza con i giorni festivi: per queste ragioni saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno del 2025.

Rottamazione quater, rata in scadenza: come e quando pagare

C’è quindi ancora qualche giorno di tempo per il pagamento della nuova rata della Rottamazione quater. I contribuenti, entro il 9 giugno, potranno effettuare il versamento attraverso i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute ricevuta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è anche disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato pagamento o di pagamento oltre la scadenza o per importi parziali, è prevista la decadenza dalla Rottamazione, con la conseguente perdita di tutti i benefici. Gli importi già versati, in questo caso, verranno considerati come acconto sulle somme dovute.

Cosa cambia in caso di riammissione

Si ricorda, inoltre, che il pagamento della rata del 31 maggio non riguarda i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la domanda di riammissione alla Rottamazione quater: per loro verrà inviata entro la fine di giugno la comunicazione con le somme dovute e i moduli di pagamento dipendenti dal piano rateale scelto. La prima scadenza è fissata per il 31 luglio 2025.