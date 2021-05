L’indice di contagio Rt nazionale oggi è in calo a 0,86 da 0,89 della settimana scorsa. I numeri vengono dal report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute mentre è in corso la cabina di regia sull’emergenza coronavirus. In calo anche l’incidenza settimanale nazionale (7-13 maggio) a quota 96 casi per 100mila abitanti rispetto ai 123 casi della settimana precedente. Sono gli indicatori contenuti nella bozza di monitoraggio curata dal ministero della Salute con l’Istituto superiore di sanità all’esame della cabina di regia.

Rt nazionale oggi in calo a 0,86

Secondo le indiscrezioni sulla bozza del report nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva mentre quattro hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane). Secondo la bozza “tutte le Regioni e province autonome hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno”. L’indice di contagio Rt nazionale è quindi in discesa dopo tre settimane di rialzi.

Oggi arriverà anche l’ordinanza sui colori delle regioni. Secondo i pronostici il paese dovrebbe essere giallo, con una sola regione che ancora è in bilico, la Valle d’Aosta, che due settimane fa era andata in zona rossa per l’incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Il presidente Erik Lavevaz ha scritto una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo la zona gialla e sottolineando che “l’indice Rt è sotto la soglia dell’1 da oltre un mese e l’incidenza dei nuovi casi è attorno a 150 su 100mila abitanti”. Se questi sono i numeri, però, non c’è bisogno di alcun intervento da parte del ministro e la Regione da lunedì raggiungerà in giallo il resto d’Italia.

L’indice di contagio in calo in Italia

il monitoraggio di questa settimana sarà importante anche per due altre ragioni. La prima è che è il bollettino in cui potrebbero esserci alcune regioni con un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. Una condizione che, insieme al rischio basso e se mantenuta per tre settimane consecutive, porterà quelle regioni in zona bianca. Questo ignifica che dal 7 giugno potrebbero esserci territori in cui le uniche restrizioni che rimarranno in piedi sono il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

La seconda ragione è che con i dati di questa settimana si cominceranno a vedere gli effetti delle prime aperture del 26 aprile. Saranno quindi fondamentali per le decisioni che il governo prenderà nella cabina di regia politica convocata lunedì dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale però ha già fatto capire chiaramente che il coprifuoco rimarrà e che la linea da seguire è quella della gradualità delle scelte e della prudenza.

