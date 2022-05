Ruby ter, sei anni di carcere per Berlusconi. La richiesta dei pm di Milano

Processo Ruby Ter, Berlusconi è imputato a Milano per corruzione in atti giudiziari. Chiesta la condanna per altri 27 imputati.

La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 6 anni di carcere l’ex premier Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby Ter. I pm del capoluogo lombardo hanno anche chiesto di confiscare al Cavaliere 10 milioni e 800mila euro come “prezzo della corruzione”.

Oltre a Silvio Berlusconi, la procura di Milano nell’ambito del processo Ruby Ter ha chiesto la condanna di altre 27 persone co-imputate, a vario titolo, con l’ex presidente del Consiglio per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio. Solo per la posizione di Luca Pedrini, collaboratore e amico di Nicole Minetti, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto l’assoluzione.

Le pene richieste per gli altri imputati vanno da minimo da 1 anno e 4 mesi per la senatrice ex Forza Italia Mariarosaria Rossi, a cui è contestata solo la falsa testimonianza, a un massimo di 6 anni e mezzo per Luca Risso, ex fidanzato di “Ruby” accusato anche di riciclaggio.

Per le cosiddette ex “olgettine” i rappresentanti dell’accusa hanno chiesto condanne che variano dai 3 anni e 4 mesi ai 5 anni di reclusione. Quelle più alte riguardano le posizioni di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli.