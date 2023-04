Russia, l’oppositore Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere

Lo storico e giornalista russo Vladimir Kara-Murza aveva criticato l'invasione in Ucraina. È stato condannato per tradimento.

Il tribunale di Mosca ha condannato a 25 anni di detenzione, in carcere di massima sicurezza, uno degli ultimi oppositori rimasti in Russia, lo storico e giornalista Vladimir Kara-Murza. Collaboratore dell’ex vice premier russo assassinato, Boris Nemtsov, Kara-Murza è stato condannato per “tradimento”, “fake news sull’esercito” e “collaborazione con un’organizzazione indesiderata”. L’oppositore era stato già definito dalle autorità russe un “agente straniero”.

Lo storico e giornalista russo Vladimir Kara-Murza aveva criticato l’invasione in Ucraina. È stato condannato per tradimento

Kara-Murza, padre di tre figli, cittadino russo e britannico, si era opposto all’invasione dell’Ucraina. Lo storico era stato arrestato nell’aprile 2022 e accusato di aver diffuso false informazioni sull’esercito russo in Ucraina. Successivamente è stato anche accusato di “alto tradimento” per una serie di interventi pubblici, in cui criticava le politiche del Cremlino e la guerra.

Si tratta della condanna più lunga mai inflitta a un oppositore politico di Putin

La sentenza nei confronti di Kara-Murza, con cui i giudici hanno pienamente accolto la richiesta dell’accusa, è la condanna più lunga mai inflitta a un oppositore politico di Vladimir Putin e arriva sullo sfondo di una massiccia campagna di repressione di ogni dissenso in Russia.

Considerato da Amnesty International “prigioniero di coscienza”, in un discorso nell’ultima udienza del suo processo, la settimana scorsa, Kara-Murza aveva rifiutato di chiedere l’assoluzione alla corte e si era detto “colpevole solo di una cosa: non sono riuscito a convincere abbastanza i miei compatrioti e i politici nei Paesi democratici del pericolo che l’attuale regime del Cremlino rappresenta per la Russia e per il mondo”.

La Novaya Gazeta, il giornale indipendente anche Premio Nobel per la Pace aveva definito la richiesta dell’accusa per una pena di 25 anni “un chiaro ritorno al terrore staliniano” e aveva denunciato che “i capi d’accusa contro il politico hanno unicamente una funzione repressiva.

“La Russia sarà libera, ditelo a tutti”

“La Russia sarà libera, ditelo a tutti”, le prime parole dell’oppositore. “La Russia sarà libera” è lo stesso slogan lanciato da Aleksey Navalny, l’altro oppositore russo anche lui in carcere.

L’Onu chiede l'”immediato” rilascio. Londra convoca l’ambasciatore russo

L’Onu ha chiesto il rilascio l'”immediato” di Kara-Murza mentre il governo britannico ha convocato l’ambasciatore russo. “La mancanza di impegno della Russia nella protezione dei diritti umani fondamentali, inclusa la libertà di espressione, è allarmante”, ha affermato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly. “Continuiamo a sollecitare la Russia ad aderire ai suoi obblighi internazionali, compreso il diritto di Vladimir Kara-Murza ad un’assistenza sanitaria adeguata” ha detto Cleverly.