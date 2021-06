Il sondaggio su Instagram (?) di Salvini su Brusca e la legge sui pentiti

Ieri a Mezz’ora in più Matteo Salvini ha fatto sapere di aver condotto un sondaggio (?) su Instagram a proposito della liberazione di Giovanni Brusca e della legge sui pentiti.

Salvini ci ha tenuto a far sapere che nel suo sondaggio (?) il 90% ha dichiarato di voler cambiare la legge sui pentiti. Una frase già di per sé esilarante, come fa notare il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Leonardo De Donno: “Questa non è politica, e nemmeno propaganda. È un insulto ai cittadini e a chi la lotta contro la mafia l’ha pagata con la vita. Se per una volta Salvini vuole scendere dal palcoscenico e fare qualcosa di serio per il Paese, venga in Parlamento e voti la nostra proposta di legge sull’ergastolo ostativo che impedisce ai boss che non hanno collaborato con la giustizia di ricevere sconti di pena. O è troppo impegnato a difendere i condannati?”.

“Ho fatto un sondaggio sul mio Instagram su Brusca e il 90% delle persone ha risposto che bisogna cambiare la legge” @matteosalvinimi #mezzorainpiù pic.twitter.com/0eGiOcyHh8 — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) June 6, 2021

La legge sui pentiti che oggi Salvini vuole cambiare, come ha ricordato la sorella Maria, è stata voluta da Giovanni Falcone. “Il fatto che ci siano delle misure previste di agevolazione di una pena volute proprio dal giudice Falcone – ha detto il senatore M5S Carlo Sibilia – secondo me dimostrano la grandezza della civiltà del nostro Paese che riesce a trattare le mafie, che è avanti rispetto a tutti gli altri Paesi sulla conoscenza di questo fenomeno. E io mi rifaccio alle parole della sorella di Falcone quindi ben venga che ci sia stata la collaborazione, che ci siano state delle agevolazioni. Adesso vigileremo ancora in maniera più forte, questo è uno stimolo ancora più grande a dare tutto quello che è possibile per sconfiggere le mafie”.