Matteo Salvini ha pubblicato ieri un video in cui approccia una vacca in spiaggia. “Si può tornare in spiaggia, è permesso”, dice il Capitano mentre una mucca passa sul bagnasciuga. Lui le manda un bacio mentre subito dopo ne arrivano altre in fila indiana e poi manda un bacio anche alla telecamera.

#CineSalvini: il video di Salvini con le vacche in spiaggia diventa un meme

Il popolo di Twitter ha reagito a modo suo, ovvero creando l’hashtag #cinesalvini

e modificando i titoli di film famosi per adattarli alla scena del Capitano e delle vacche. La meraviglia❤️🐮

Mare, natura, libertà, Italia 🇮🇹

Buona domenica! pic.twitter.com/ft4XdkyPMn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 16, 2021

E così c’è chi esordisce con “Pensavo fosse amore e invece era una vacca”, mentre “L’allevatore nel pallone” ricalca il titolo del film con Lino Banfi. “Il manzo è servito” è la proposta di Aleph, mentre “InBovina chi viene a cena” è una proposta di Bianca. “L’uomo che fischiettava ai vitelli” è un altro titolo proposto, ma c’è anche chi si butta sul fantasy e cita “Il signore dei vitelli”. L’onorevole della Lega Claudio Borghi non resiste e partecipa al gioco proponendo “V per Vacchetta” mentre qualcun altro segnala “Lo svacco in Normandia”.

“Mi presenti i buoi” e “Cowspotting” vanno per la maggiore tra gli utenti. Ma c’è anche chi si rifugia nei proverbi: “Mogli e buoi dei paesi tuoi”. Anche “2001 Odissea nelle vacche” entra a far parte del meme, così come “Romanzo Bovinale”. Infine, c’è il Vaccaro Seduto:

Chissà quando ci allieterà con un video Nella Vecchia Fattoria (ia ia oh). Magari è soltanto questione di tempo. Di tempo libero. E attualmente Salvini sembra averne davvero parecchio. Chissà se sa che intanto Giorgia Meloni vuole candidarsi premier.