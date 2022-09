Salvo Sottile: biografia, vita privata, separato, moglie, fidanzata, tremore e malattia dell’ex conduttore di Quarto Grado

Chi è Salvo Sottile, il giornalista italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 28 settembre?

Salvo Sottile: biografia e carriera

Nato a Palermo il 31 gennaio 1973, Salvo Sottile è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Figlio del capocronista del quotidiano di Palermo Giornale di Sicilia Giuseppe Sottile, ha cominciato a collaborare all’età di appena 16 anni, nel 1989, al quotidiano catanese La Sicilia e, successivamente, con l’emittente regionale Telecolor Video 3. In questo periodo, ha cominciato a collaborare anche con Canale 5 inviando servizi chiusi e immagini sulla cronaca siciliana. Nel 1992, è stato notato da Enrico Mentana e ha debuttato in Fininvest nel ruolo di “informatore” dalla Sicilia. Successivamente, è diventato corrispondente da Palermo per Tg5 e poi anche per Rai con Tg1 e Tg3. L’esperienza si è rivelata fondamentale in quanto ha coinciso con gli anni della lotta alla mafia e gli attentati a Falcone e Borsellino.

Ha collaborato con il settimanale Epoca, con il quotidiano romano Il Tempo e con il settimanale Panorama, diventando giornalista professioni sta nel 1994.

Dopo oltre un decennio al Tg5, ha lasciato Mediaset nel 2003 per spostarsi a Sky Italia e lavorare a Sky Tg24. Nel 2005, torna a Mediaset e conduce Quarto Grado e Quinta Colonna ma abbandona nuovamente l’emittente nel 2013 per passare a La7 e condurre Linea gialla. Nell’estate del 2014, ha condotto In Onda.

Dal 2015, è in Rai dove ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Vita privata, separato, moglie, fidanzata e malattia dell’ex conduttore di Quarto Grado

Per quanto riguarda la sua vita privata, Salvo Sottile ha sposato la collega Sarah Varetto nel 2004 dalla quale si è separato a luglio 2019. La coppia ha avuto due figli: Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. Non si hanno notizie, invece, di un eventuale nuovo amore del giornalista.

Il conduttore ha scritto anche alcuni libri:

Toto Riina. Storie segrete, odii e amori del dittatore di Cosa Nostra, con Enzo Catania, Paginauno, Milano, 1993;

Maqeda, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007;

Più scuro di mezzanotte, Milano, Sperling & Kupfer, 2009;

Cruel, Milano, Mondadori, 2015;

Nottefonda, Roma, Rai Libri, 2019.

Nonostante alcune congetture che circolano sul web e tra i motori di ricerca, Sottile non è affetto da alcun tipo di malattia.