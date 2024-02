Sanremo 2024, ecco la guida di tutte le serate: il regolamento, come si vota e come si vince il Festival

Inizia il Festival di Sanremo 2024: come si vota, il regolamento e la guida per tutte le serate della 74esima edizione.

Parte oggi, martedì 6 febbraio, il Festival di Sanremo 2024. Gli artisti in gara saranno 30 e a votare saranno le diverse giurie: dalla sala stampa, tv e web al telefoto, a cui si aggiunge la giuria delle radio che da quest’anno sostituisce quella demoscopica.

La giuria delle radio – novità di quest’anno – è formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di rappresentanza di tutto il territorio italiano. Ma cosa succede serata per serata? Come verrà suddiviso il Festival di Sanremo 2024? Vediamo cosa prevede il regolamento per quest’anno, come si vota e come si stabilisce il vincitore della 74esima edizione della kermesse musicale condotta da Amadeus.

Cosa succede oggi, martedì 6 febbraio, alla prima serata del Festival di Sanremo

Per la prima serata è prevista l’esibizione di tutti i 30 cantanti in gara. A votare sarà solamente la giuria della sala stampa, tv e web e alla fine della votazione sarà stilata una prima classifica delle 30 canzoni. Verrà comunicata solamente la graduatoria delle prime cinque posizioni.

Le altre serate del Festival: il regolamento

Nella seconda e terza serata, quelle del 7 e 8 febbraio, si esibiranno 15 artisti per serata. A esprimersi sarà il televoto, quindi il pubblico da casa (il suo voto vale per il 50%) e la giuria delle radio (un altro 50%). Alla fine ci sarà una classifica delle 15 canzoni in ogni serata: anche in questo caso verranno comunicate solo le prime cinque posizioni della classifica della singola serata.

Si passa così alla quarta serata, quella dei duetti e delle cover. Venerdì 9 febbraio i 30 artisti verranno votati da tutte le giurie: il televoto incide per il 34%, la sala stampa, web e tv per il 33% e la giuria delle radio per il 33%. Si produrrà così una classifica dei 30 artisti e dal palco verranno comunicate le prime cinque posizioni. Il primo classificato sarà il vincitore della serata duetti e cover. A quel punto verrà stilata anche una nuova classifica con la media di tutti i voti delle quattro serate.

La finale di Sanremo: come si vince la 74esima edizione del Festival

Si arriva così alla serata finale, quella di sabato 10 febbraio. Tutti gli artisti si esibiranno nuovamente sul palco dell’Ariston e il pubblico potrà votare attraverso il televoto. A quel punto ci sarà una classifica generale delle 30 canzoni. Così si avranno i nomi dei primi cinque classificati che si esibiranno di nuovo. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si partirà con un nuovo voto in cui il televoto peserà per il34%, la sala stampa, tv e web per il 33% e la giuria delle radio per il restante 33%. La canzone che otterrà, mettendo insieme questi voti, una percentuale più alta vincerà il Festival di Sanremo 2024.