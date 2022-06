Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona, chi è la fidanzata dell’ex re dei paparazzi? Età, altezza e carriera

Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona, chi è la modella di 22 anni che vive a Milano e che a settembre sposerà l’ex re dei paparazzi?

Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona: l’annuncio su Chi

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha annunciato di essere pronto a sposare la fidanzata Sara Barbieri. La coppia ha cominciato a frequentarsi da circa un anno e Corona, durante un’intervista lasciata al settimanale Chi ha svelato quando si terranno le nozze: “Saranno a settembre. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… sono un buon partito. Non sulla carta”.

A proposito della futura moglie, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita ­­– e ha aggiunto –. Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”.

Dal 2001 al 2014, l’ex re dei paparazzi è stato sposato con Nina Moric. Successivamente, sembrava essere pronto a convolare a nozze con Lia Del Grosso ma, in seguito alle pubblicazioni, il matrimonio è stato annullato. Poco dopo, Fabrizio Corona ha incontrato la 22enne Sara Barbieri.

Chi è la fidanzata dell’ex re dei paparazzi? Età, altezza e carriera

Sara Barbieri sposa Fabrizio Corona, chi è la fidanzata e futura moglie dell’ex re dei paparazzi? La giovane è balzata in cima al gossip dopo l’annuncio del matrimonio pubblicato da Chi Magazine.

Le informazioni sulla ragazza sono particolarmente scarne: è noto, tuttavia, che abbia 22 anni e che svolga la professione di modella a Milano, dove vive insieme al compagno.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a svariate campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli per brand rinomati come Bosway e Dolce e Gabbana.

Nel 2020, ha avuto una relazione con Salmo e, insieme al rapper, pare abbia trascorso il periodo del lockdown.

Per quanto riguarda la relazione con Fabrizio Corona, la notizia della loro storia d’amore era stata diffusa dal settimanale Oggi nel mese di ottobre 2021.