Sara Simeoni oggi: quanti anni ha? Età, biografia, storia, libro, marito, figli e quanto ha saltato l’ex altista

Chi è Sara Simeoni? L’ex altista è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 19 ottobre. La sportiva è nota per essere stata una delle atlete italiane più apprezzate in contesto internazionale.

Nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953, Sara Simeoni è un’ex altista italiana di 69 anni che ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca nel 1980. Tra i suoi traguardi più importanti, figurano anche la vittoria al campionato europeo del 1978, le due medaglie d’oro alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa europea indoor.

L’atleta si è appassionata allo sport quando era appena una bambina e ha cominciato a frequentare le pedane di atletica. Nel 1978, ha registrato il record del mondo a Brescia quando a saltato 2,01 metri durante una riunione di atletica tra la nazionale italiana e quella polacca, diventando una leggenda dello sport azzurro. È stata campionessa mondiale per quattordici volte e ha detenuto il primato italiano di 1,01 metri per 36 anni. Oltre ad aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980, ha ottenuto anche due argenti, tra cui a Los Angeles nel 1984, dopo essersi rimessa da un grave infortunio.

Al momento, Simeoni insegna Scienze Motorie all’Università. Inoltre, dopo aver posto fine alla sua carriera sportiva, ha spesso partecipato ad alcuni programmi televisivi in qualità di ospite.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sara Simeoni ha sposato Erminio Azzero nel 1987. Il marito della campionessa è a sua volta un ex atleta italiano. La coppia ha avuto un figlio, Roberto, che ha seguito le orme dei genitori diventando una promessa del salto in alto.