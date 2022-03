Sasha, chi è il bambino scomparso dopo la fuga dalla guerra in Ucraina. L’appello della mamma

Sasha, chi è il bambino scomparso a seguito della fuga dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Insieme alla nonna avevano cercato salvezza oltre il confine ma qualcosa è andato storto.

Sasha, chi è il bambino scomparso dopo la fuga dalla guerra

Alexander “Sasha” Zdanovich Yahno ha soli 4 anni e risulta scomparso. Il piccolo è di nazionalità ucraina e a seguito dell’invasione russa, il piccolo e la nonna si sono dati alla fuga per scappare dai bombardamenti. La nonna purtroppo è stata trovata priva di vita mentre del bambino si sono perse le tracce. Dopo aver attraversato il fiume Dnepr, del piccolo Sasha non si hanno più notizie ormai dal 10 marzo. Tante testate e molti sui social hanno condiviso la notizia per ricevere qualche informazione sul piccolo Sasha.

L’appello della mamma

Nelle ultime ore è diventato virale l’appello della mamma, il cui grido d’aiuto è stato rilanciato dall’Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari ed è stato confermato all’ANSA anche dal console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande, che ha sentito direttamente la madre del piccolo, la signora Anna, e l’amica di famiglia che fa da interprete per l’italiano, la signora Cristina. Di seguito il testo integrale dell’appello:

“Scomparso nel tentativo di evacuarsi con la nonna da Kiev. La nonna è stata trovata priva di vita, mentre il bambino è probabile sia stato preso da attivisti e trasportato al confine fra Ucraina e Polonia. I genitori sono vivi e sono alla disperata ricerca del loro figlio di appena 4 anni. La signora Cristina (amica di famiglia) comunica che alcuni attivisti sostengono che sia stato trasportato con altri rifugiati in Italia. Per favore chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr (chiamato anche con il diminutivo Sasha) contatti i numeri elencati qui sotto tramite WhatsApp o Viber ai seguenti numeri. Anna la mamma di Alexandr (Sasha) – La signora Anna non parla italiano: +380637034777 numerazione ucraina Cristina (amica di famiglia) – la signora Cristina parla italiano: +19298422560 numerazione USA

E-mail cristinakukuyan123@gmail.com Ringraziamo chiunque fosse in grado di dare notizie.”

Nella traduzione dell’appello si leggono anche alcuni dettagli del piccolo: “Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa 110 cm, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto – prosegue l’associazione che ha tradotto l’appello dall’ucraino – Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre sei persone e due cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l’unico che indossasse un giubbotto di salvataggio”.