Scontri al corteo per Cospito, dieci condanne a Milano

Dieci condanne e una assoluzione per gli scontri avvenuti nel 2023 in occasione di un corteo a sostegno di Alfredo Cospito.

Dieci condanne e un’assoluzione: è questo l’esito del processo per la manifestazione dell’11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. I giudici del tribunale di Milano hanno preso la decisione al termine del processo nei confronti di 11 persone appartenenti all’area anarchica. Le pene previste per i condannati arrivano fino a un massimo di quattro anni e sette mesi. Erano accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Sette imputati sono stati condannati a quattro anni e tre mesi e un altro a tre anni e otto mesi. Per una manifestante, invece, la pena è stata di un anno e mezzo: era accusata soltanto di essersi nascosta il viso con il casco.

Già da questa mattina una cinquantina di anarchici si era riunita all’esterno del palazzo di Giustizia. Hanno poi esposto uno striscione contro il 41 bis. E nel tardo pomeriggio hanno organizzato una nuova manifestazione, dopo la sentenza che ha sancito le dieci condanne.