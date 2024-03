Scossa di terremoto in Grecia, la terra trema anche in Puglia

Scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.8: la terra ha tremato anche in Italia e, in particolare, in alcune zone della Puglia.

Scossa di terremoto in Grecia, avvertita fino alla Puglia. Sulla costa occidentale del Peloponneso la terra ha tremato alle 8.12 ore italiane, con un sisma di magnitudo 5.8. Il terremoto è stato avvertito anche in Italia, soprattutto nel Salento e nella zona nord della Puglia.

Non si sono verificati danni o feriti, con l’epicentro registrato al largo delle coste greche. Stando ai dati dell’Ingv di Roma la scossa è avvenuta a una profondità di 33 chilometri. Già il 22 marzo, quindi soltanto una settimana fa, un altro sisma registrato al largo di Corfù era stato avvertito in Puglia e, anche in quel caso, in particolare nel Salento. Anche in quel caso senza danni o feriti. Di recente un’altra scossa nell’Adriatico era stata avvertita in Italia.

Scossa di terremoto in Grecia, avvertita anche in Puglia

La scossa si è fatta sentire, seppur senza conseguenze e danni, anche in Italia. In particolare è stata avvertita distintamente nella provincia di Brindisi. Anche nelle province di Bari, Bat e Taranto c’è stato chi ha sentito tremare la terra, così come avvenuto anche in alcune zone della Calabria.

Come detto la maggior parte delle segnalazioni arriva comunque dalla zona di Brindisi. In molti, sui social, spiegano di aver sentito il terremoto anche a Lecce, Gioia del Colle, Massafra e Castellaneta, oltre che in Calabria e a Matera.