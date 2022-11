Serena Dandini oggi: età, programmi, libri, vita privata, ex marito e figlia della conduttrice televisiva

Chi è Serena Dandini, la conduttrice televisiva ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 15 novembre?

Serena Dandini oggi: età, programmi, libri

Nata a Roma il 22 aprile 1954, Serena Dandini ha 68 anni. All’anagrafe, la conduttrice e autrice televisiva è registrata con il nome di Serena Dandini de Sylva.

Ha debuttato come autrice e conduttrice televisiva nel 1988 con La Tv delle ragazze. Nel corso della sua carriera, ha lanciato numerose attrici comiche di successo come Angela Finocchiaro, Cinzia Leone, Francesca Reggiani, Sabina Guzzanti, Syusy Blady, Iaia Forte, Maria Amelia Monti, Tosca D’Aquino.

Dopo La Tv delle ragazze, nel 1990, si è occupata di Scusate l’interruzione, format concepito come una parodia del Maurizio Costanzo Show. In questo contesto, ha svolto il ruolo di autrice insieme a Valentina Amurri e Linda Brunetta.

Ha anche lavorato a programmi come L’ottavo nano o Parla con me. Nella stagione televisiva 20122-2012, è passata a La7, conducendo The show must go off.

Tra il 2012 e il 2013, ha messo in scena il suo primo testo teatrale Ferite a morte. Nel 2018, è tornata in Rai con il remake de La Tv delle ragazze, intitolato La Tv delle ragazze. Gli Stati Generali 1988-2018. Invece, nel 2019, è stata al timone di Stati Generali.

Dandini è anche scrittrice: il suo ultimo libro è Cronache dal Paradiso, edito da Einaudi nel 2022.

Vita privata, ex marito e figlia della conduttrice televisiva

Per quanto riguarda la sua vita privata, Serena Dandini è stata sposata due volte. Dal 1993, ha una relazione con il musicista Lele Marchitelli. Ha avuto una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982. La figlia della conduttrice è una regista e ha realizzato il documentario 365 without 377 icentrato sulle battaglie del movimento LGBT in India volte a ottenere l’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano.

La sorella della scrittrice, Saveria Dandini de Sylva, invece, è presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari. Il fratello Ferdinando, ancora, è ingegnere aeronautico e docente universitario alla LUISS Guido Carli e all’Università Tor Vergata di Roma.