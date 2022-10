Serena Rossi: età, altezza, dimagrita, dove abita, vita privata, compagno e figli dell’attrice di Un posto al Sole e Mina Settembre

Chi è Serena Rossi, l'attrice protagonista di Mina Settembre che presenterà la seconda stagione della fiction in anteprima a Domenica In.

Chi è Serena Rossi, l’attrice e conduttrice italiana ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare in anteprima la seconda stagione della fiction Mina Settembre che debutterà nella serata di domenica 2 ottobre.

Serena Rossi: età, altezza, dimagrita e dove abita

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985, ha 37 anni ed è alta 168 centimetri. L’attrice, doppiatrice e conduttrice italiana è nata in una famiglia di artisti. Il padre è un chitarrista, la madre è una cantante mentre il nonno è un compositore. Sin da bambina, ha mostra di possedere enormi doti canore che le hanno consentito di interpretare ruoli di grandi cantanti come Mia Martini nell’omonima fiction e di duettare più volte sul palco di Sanremo.

A proposito della sua infanzia, ha raccontato: “Ho provato sulla mia pelle la criminalità. Vengo da un quartiere che si trova a un minuto e mezzo da Scampia”.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua carriera artistica.

L’attrice è divenuta nota al grande pubblico per il ruolo di Carmen Catalano interpretato in Un posto al Sole. Successivamente, ha recitato anche ne Il Commissario Montalbano mentre è attualmente protagonista della fiction Mina Settembre.

È stata, poi, anche madrina della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ha doppiato il personaggio di Anna in Frozen e relativi corti e sequel.

Vita privata, compagno e figli dell’attrice di Un posto al Sole e Mina Settembre

Dal 2008, Serena Rossi è legata sentimentalmente al collega Davide Devenuto. La coppia ha un figlio, Diego, nato il 5 novembre 2016. I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al Sole. Nel 2013, sono stati separati per un anno ma hanno poi deciso di riprendere la loro relazione.

Al momento, non sono sposati e non sembrano essere intenzionati a convolare a notte nell’immediato futuro.