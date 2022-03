Sergio Rubini, film, biografia, moglie e vita privata dell’attore pugliese

Sergio Rubini è un famoso attore e regista italiano, sposato e poi divorziato con l’attrice Margherita Buy. Fin da giovane ha sviluppato la passione per la recitazione. Le sue origini sono baresi.

Sergio Rubini: biografia e vita privata

Sergio Giuseppe Rubini è nato il 21 dicembre del 1959 a Grumo Appula, in provincia di Bari. Ha studiato nel Liceo Scientifico Federico II di Altamura, poi nel 1978 si trasferisce a Roma e frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica, che abbandona dopo due anni. Lavora anche in radio. Sergio Rubini è docente di recitazione presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ha incentrato tutta la sua carriera principalmente sul cinema.

Recentemente ha lavorato come regista al film I fratelli De Filippo per omaggiare i fratelli De Filippo come attore nel 2022 nella fiction della Mediaset Più forti del destino.

Sergio Rubini: moglie

L’attore è stato sposato dal 1991 al 1992 con l’attrice Margherita Buy, conosciuta all’Accademia nazionale d’arte drammatica. In seguito, h avuto una relazione con Asia Argento. Attualmente la fidanzata di Rubini è la sceneggiatrice Carla Cavalluzzi.

Film dell’attore

Il suo esordio sul grande schermo risale al 1985 davanti alla macchina da presa di Andrea Barzini per Desiderando Giulia. Tra i suoi tanti film si ricordano Al lupo al lupo di Carlo Verdone, Una pura formalità di Giuseppe Tornatore, Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella, La passione di Cristo di Mel Gibson, Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola.