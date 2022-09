Shark – Il primo squalo: trama, cast, attori e trailer del film

Shark, il primo squalo: quali sono la trama e il cast del film in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 4 settembre?

Shark, il primo squalo: trama del film

Diretto da Jon Turteltaub, Shark – il primo squalo è un film del 2018 che ha come protagonista Jason Statham. La pellicola si configura come l’adattamento cinematografico del rimando horror fantascientifico del 1997 MEG scritto da Steve Alten.

La trama è incentrata sul sub ed esploratore marino Jonas Taylor (Jason Statham) che lavora per gli Usa ed è stato incaricato di salvare un team di scienziati rimasti bloccati in un sottomarino nucleare situato nella Fossa delle Filippine. Il salvataggio avviene in modo parziale: due membri del gruppo ancora intrappolati muoiono nell’esplosione del sottomarino che, per Taylor, è stata causata da un mostro gigantesco. Il racconto del sub, tuttavia, viene respinto dalle autorità, convinte che l’uomo sia affetto da psicosi indotta dalla pressione.

A distanza di cinque anni dai fatti, tuttavia, durante una missione condotta dai membri impiegati presso l’impianto di ricerca subacquea e capeggiata dall’ex moglie di Taylor, il gruppo scopre un megalodonte ossia il più grande squalo conosciuto dall’umanità, considerato estinto da oltre due milioni di anni. Il racconto del sub, quindi, viene riaccreditato e viene organizzata una missione per dare la caccia allo squalo.

Cast, attori e trailer

La trasposizione cinematografica del romanzo aveva già incontrato l’interesse della Disney nel 1996 che opzionò i diritti cinematografici. Il progetto, tuttavia, non andò mai in porto e il 3 giugno 2015 i diritti vennero acquistati dalla Warner Bros affidando la regia a Jon Turteltaub il 3 marzo 2016, dopo la rinuncia di Eli Roth. Le riprese sono cominciate il 13 ottobre 2016 a West Auckland, in Nuova Zelanda, e si sono concluse a gennaio 2017.

Il cast del film è composto da: