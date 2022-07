Si allarga il fronte contro l’inceneritore di Roma

La partita contro dell’inceneritore voluto dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, si gioca tanto nei palazzi quanto sul territorio. In consiglio comunale, infatti, il Movimento 5 Stelle e la Lista Civica Virginia Raggi hanno rivolto un appello alle forze di maggioranza che “vogliono provare a lottare per un futuro davvero pulito”, chiedendo a Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista di lavorare insieme ad alternative concrete.

“Incaponirsi su una soluzione vecchia e inquinante”, spiegano gli appellanti, “lascia il sospetto che gli interessi in gioco siano ben altri. Non si spiegherebbero altrimenti i ‘chissenefrega’ di chi dovrebbe occuparsi di transizione ecologica”.

Cresce la rabbia a Santa Palomba, una delle zone candidate a ospitare l’inceneritore per i rifiuti della Capitale

Nel frattempo a Santa Palomba, che è una delle zone candidate a ospitare l’eco-mostro del Pd, cresce la rabbia e una decina tra associazioni e comitati di quartiere, sostenuti da Spi Cgil Castelli Romani, Italia Nostra e Legambiente, si sono riuniti nella ‘Rete tutela Roma sud’ per dire no al termovalorizzatore che potrebbe essere realizzato in zona all’interno di un terreno privato a ridosso dei comuni di Roma, Pomezia, Albano Laziale e Ardea.

Stanchi delle ingiustizie che quel territorio è stato costretto a subire per anni e reduci dalla recente riapertura della discarica di Albano, a pochi chilometri da lì, avvenuta la scorsa settimana per volontà del sindaco dem, sabato scorso hanno dato avvio a una protesta pacifica, armati di fotografie, mappe, cartelli che descrivono i reperti archeologici presenti nella zona e altri documenti. A loro avviso l’inceneritore non risolverebbe il problema dei rifiuti nella Capitale perché, come spiega il coordinatore Marco Atieri, “il degrado dipende soprattutto dal sistema di raccolta e non solo dal tipo di smaltimento”.

I residenti sono esausti: “da quarant’anni combattiamo con la discarica di Albano, che ora hanno riaperto”, racconta una cittadina, “e adesso ci vogliono mettere anche il termovalorizzatore: così questo territorio muore”. Gualtieri, in tema di rifiuti, potrà anche aver ricevuto poteri straordinari dal governo, ma sull’inceneritore lo scontro non accenna a placarsi.