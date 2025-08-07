Sì dei 5 Stelle a Giani, ok al campo giusto in Toscana

Alle Regionali in Toscana gli iscritti al M5S hanno scelto di verificare se ci sono le condizioni per prendere parte alla coalizione di centrosinistra, ovvero hanno detto sì a Eugenio Giani. È l’esito del voto online sulla piattaforma ‘Sky vote’, dopo l’annuncio del presidente Giuseppe Conte di ricorrere a questa modalità vista la spaccatura che era in atto all’interno dei 5 Stelle, divisi tra chi appoggiava la candidatura di Giani e chi invece preferiva una corsa in solitaria. Ha vinto dunque l’opzione dell’appoggio a Giani.

A favore di Giani 1.538, mentre 1.030 hanno votato perché il Movimento corresse da solo

A favore 1.538, mentre 1.030 hanno votato perché il Movimento corresse da solo. Dei 5.202 aventi diritto di voto, hanno votato in 2.568. “Sono orgoglioso di far parte di una comunità viva, che si confronta, discute, a volte anche animatamente ma sempre per cercare le soluzioni migliori per il bene dei cittadini. In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall’alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo”. Così Conte ha commentato i risultati.

“La pronuncia dei nostri iscritti ci dà ora un mandato chiaro per un confronto con il candidato Presidente, per verificare con rigore che siano rispettate e messe nero su bianco le condizioni che la comunità territoriale ha ritenuto prioritarie per sottoscrivere un accordo programmatico”, ha concluso l’ex premier. Gongola il Pd. L’ufficializzazione della candidatura di Giani è arrivata ieri sera nel corso della direzione Pd. Il governatore uscente, in corsa per il bis, sarà ora sostenuto da un campo largo che oltre a Pd, Avs, +Europa, Sinistra civica ed ecologista e Italia viva, includerà anche i 5 Stelle.