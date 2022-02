Simone Di Pasquale: moglie, figli e genitori del coreografo di Ballando con le stelle

Chi è Simone Di Pasquale: ballerino di origini romane che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacola a Ballando con le Stelle. Dopo tanti anni è passato a Il Cantante Mascherato.

Chi è Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è nato a Roma il 27 febbraio 1978. Da piccolissimo ha iniziato con la danza e infatti a soli 10 anni comincia a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

Prima di iniziare le lezioni di danza aveva praticato il nuoto e contemporaneamente alla danza si è dedicato al calcio fino a 14 anni al karate ed al tennis.

Simone Di Pasquale: moglie

Simone Di Pasquale potrebbe avere avuto un breve flirt con la sua prima allieva di Ballando con le stelle, cioè Hoara Borselli. Dal 1998 al 2005, il ballerino è stato fidanzato con Natalia Titova. A Vieni da me, Simone ha raccontato: “Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano. Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto”.

Simone Di Pasquale: figli e genitori

Simone di Pasquale non ha figli. Attualmente è innamorato di Maria, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e che il ballerino conosceva già da molto tempo.

Durante una lunga intervista al settimanale DiPiù ha raccontato: “Frequento una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, la conosco da 14 anni ma solo di recente abbiamo iniziato a stare insieme e vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia“.

Da piccolo i genitori commercianti non avevano molta disponibilità di tempo ma una zia, sorella di papà lo ha praticamente cresciuto e lo accompagnava a fare tutti gli sport.

Simone ha spesso cambiato ballerina perché quando l’impegno diventava più pesante, per allenamenti e partecipazione a gare era difficile trovare dall’altra parte tanta disponibilità.

Da Ballando con le stella a Il Cantante Mascherato

Dal 2005 è uno dei ballerini professioni di Ballando con le stelle. Nell’edizione 2020 ha ballato in coppia con Lina Sastri. Da ottobre 2021 torna come maestro a Ballando con Le Stelle in coppia con Bianca Gascoigne. Ha lavorato e lavora anche per Il Cantante Mascherato, altro celebre programma targato Rai 1. Fa parte del team di investigatori che deve scoprire chi si nasconde dietro le maschere dei concorrenti in gara.