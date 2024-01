Impresa per Jannik Sinner: batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open, è il primo tennista italiano a raggiungere questo traguardo.

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open: battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic, in semifinale con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Per il tennista italiano si tratta della prima finale Slam, ma è anche la prima volta che un azzurro raggiunge la finale degli Australian Open.

Sinner, numero quattro al mondo, ora attende in finale il vincente della seconda semifinale, quella tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Per Sinner quella di oggi è la terza vittoria su Djokovic, dopo quella dei gironi delle Atp Finale (poi sconfitto dallo stesso serbo in finale) e in Coppa Davis.

L’impresa di Sinner: primo italiano in finale agli Australian Open

Oggi Sinner ha compiuto una vera e propria impresa, raggiungendo per la prima volta una finale Slam e, come detto, essendo il primo tennista azzurro a raggiungere questo traguardo. A rendere ancora più incredibile l’impresa di Sinner è il fatto che Djokovic, 10 volte campione in Australia, non aveva mai perso in semifinale a Melbourne. Non solo, perché l’ultima sconfitta dell’attuale numero uno al mondo all’Australian Open risale addirittura al 2018: da allora ha conquistato 33 vittorie consecutive, fino alla sconfitta di oggi contro Sinner.

Al termine dell’incontro Sinner parla della sua prima finale Slam: “Scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo”. Poi il tennista italiano ha continuato: “Sono felice di giocare qui, l’atmosfera è bellissima, felice di aver condiviso questo momento”. Non manca un riferimento alla finale di doppio maschile, in cui domani saranno impegnati altri due italiani: Bolelli e Vavassori. L’intervista si è conclusa con un messaggio ai suoi genitori, che sono in Italia: “Considerando che sono le 8.20 – dice il tennista azzurro – buongiorno!”. Stesso messaggio scritto poi sulla telecamera, come avviene di consueto per il vincitore.