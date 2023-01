Smarrita in Australia una minuscola capsula radioattiva

Una minuscola capsula radioattiva è stata smarrita in Australia, durante un trasporto tra un sito minerario a nord di Newman e Perth.

Una minuscola capsula radioattiva, contenente l’isotopo Cesio-137, altamente pericolo per l’uomo, è stata dispersa, durante il trasporto, nello Stato dell’Australia Occidentale. A darne notizia, confermando che in corso una massiccia operazione di ricerca, è stato lo stesso Dipartimento della Salute del Governo dell’Australia Occidentale in una nota.

Chiunque maneggi la capsula, più piccola di una moneta da 10 centesimi e molto somigliante a una batteria, le sue dimensioni sono circa 6 millimetri e 8 di altezza, rischia di essere esposto al decadimento radioattivo altamente pericolo e paragonabile ai danni causati dalla malattia che ha colpito alcuni soldati russi all’inizio della guerra in Ucraina, dopo essere entrati nella Zona di Esclusione di Chernobyl.

Secondo quanto ha riferito il Governo dell’Australia Occidentale, la capsula radioattiva sarebbe andata perdura, tra il 10 e il 16 gennaio scorso, durante il trasporto tra un sito minerario a nord della città di Newman e la zona nordorientale di Perth.

“L’esposizione a questa sostanza potrebbe provocare ustioni da radiazioni o gravi malattie: se doveste vedere la capsula o qualcosa di simile, statene alla larga e tenete lontani anche gli altri”, ha avvertito il presidente del Consiglio Radiologico australiano, Andrew Robertson