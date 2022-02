Sofia Goggia, chi è? Fidanzato e vita privata della campionessa di sci alle Olimpiadi

Chi è Sofia Goggia, la sciatrice italiana che è stata portabandiera durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Sofia Goggia: esordi e carriera della campionessa di sci alle Olimpiadi

Sofia Anna Vittoria Goggia è nata il 15 novembre 1992 a Bergamo, seconda figlia di Giuliana ed Ezio Goggia. Ha, infatti, un fratello maggiore che si chiama Tommaso.

La sciatrice ha cominciato ad approcciarsi al mondo dello sci all’età di appena tre anni sulle piste di Foppolo. Successivamente, è stata tesserata sia per lo Sci Club Ubi Banca Goggi che per il Radici Group che per il Rongai di Pisogne.

L’atleta di Bergamo ha esordito con il circuito FIS il 28 novembre 2007, durante una gara nazionale giovanile che si è tenuta a Livigno. Circa un mese dopo, si è classificata seconda e prima nelle due competizioni di supergigante della stessa categoria a Caspoggio. Il 18 maggio 2008, sempre a Caspoggio, ha debuttato in Coppa Europa ma, in quella circostanza, non riuscì a concludere la gara di supergigante.

Nel 2018, Sofia Goggia è diventata campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang, ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018 e nel 2021 e ha conquistato due medaglie mondiali.

Altezza, peso, malattia e infortuni

La sciatrice italiana è alta 169 centimetri e pesa 67 chili. Nel corso della sua carriera agonistica, ha subito svariati infortuni: il più grave risale al 2010, quando subì la rottura dei legamenti di entrambe le ginocchia. Nel 2012, ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba destra mentre nel 2014 le condizioni del suo ginocchio destro sono peggiorate. Nel 2018, ha dovuto affrontare una frattura del perone della gamba destra e, infine, nel 2020, la frattura scomposta del radio del braccio sinistro.

Sui social, Sofia Goggia è molto seguita soprattutto su Facebook, dove vanta 273.654 fan,

Chi è Sofia Goggia? Fidanzato e vita privata

Rispetto alla vita privata dell’atleta di Bergamo non si hanno molte informazioni. Sofia Goggia, infatti, è estremamente riservata. Al momento, quindi, non è noto se la sciatrice abbia un fidanzato oppure se sia single.

A questo proposito, tempo fa, la giovane donna aveva rivelato nel corso di un’intervista: “Ho ‘licenziato’ un fidanzato dopo uno stage di due mesi. Ora preferisco concentrarmi sullo sci ma se dovesse arrivare qualcuno di interessante non me lo lascerei scappare! Preferirei fosse un atleta, ma non sciatore”.