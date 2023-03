“Mosca è a corto di munizioni” e i soldati russi vanno all’assalto con le pale: è quanto si legge in un rapporto diffuso dal Ministero della Difesa di Kiev redatto alla luce delle informazioni raccolte dall’intelligence ucraina.

L’intelligence di Kiev rivela: “Mosca è a corto di munizioni”

La Russia ha quasi esaurito le munizioni. A rivelarlo sono stati gli 007 di Kiev che hanno anche precisato che Mosca ha ordinato alle proprie truppe di passare al corpo a corpo rinunciando ai fucili e avvalendosi dell’uso di pale.

In particolare, l’ultimo rapporto redatto dall’intelligence ucraina riporta di un attacco a un avamposto durante i quale i militari russi hanno ricevuto mandato di assaltare i nemici usando “armi da fuoco e pale”. Non si tratta, però, di pale qualsiasi. Quelle usata, infatti, sono un modello noto come MPL-50 progettato nel 1869 che, dall’epoca della sua prima realizzazione, è cambiato di poco, come sottolinea il Ministero della Difesa di Kiev che ha curato il rapporto. Il dicastero ucraino, inoltre, ha precisato che le pale usata sono considerate dalla Russia come uno strumento quasi “mitologico”.

Le MPL-50, impiegate anche durante il periodo sovietico, hanno una lunghezza pari a circa 50 centimetri. I lati della parte metallica dell’attrezzo vengono affilati in modo talmente accurato da consentirne l’uso come se fosse un’ascia.

I soldati russi vanno all’assalto degli ucraini usando le pale come armi

Carenza di munizioni o meno, l’uso delle pale restituisce un dato fondamentale sull’attuale status della guerra in Ucraina e sulla sua evoluzione in dodici mesi di ostilità. Come si legge nel rapporto ucraino, il ricorso alle pale per combattere rende evidente quanto “brutale e grezzo è diventato il conflitto” e come lo abbia trasformato in una guerra di contattoalla quale i riservisti russi non sono stati preparati “né fisicamente né psicologicamente”.

Intanto, circa le informazioni diffuse da Kiev sull’esercito di Mosca, proliferano dubbi. Nonostante sia stato redatto da una fonte istituzionale come il Ministero della Difesa ucraino, dopo la diffusione del documento, la BBC ha riferito di non essere riuscita a verificare il rapporto. In particolare, nel report, non viene mai specificato né dove né quando le truppe russe avrebbero ricevuto l’ordine di ricorrere all’uso delle pale.

LEGGI ANCHE: Lanciata sull’Ucraina la superbomba russa. L’ordigno è stato impiegato nella regione di Chernihiv. Intanto gli Usa addestrano i piloti di Kiev