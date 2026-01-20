Aumenta, nei sondaggi, il distacco tra Fratelli d'Italia e Pd. Nell'ultima settimana hanno guadagnato consensi entrambi, insieme anche a Fi.

Il vantaggio di Fratelli d’Italia aumenta. I sondaggi dell’ultima settimana consolidano il primato del partito di Giorgia Meloni, che guadagna consensi, così come il Pd e Forza Italia. In affanno, invece, i 5 Stelle e la Lega, che sono i partiti che perdono più voti nella rilevazione di Swg per il TgLa7.

Fratelli d’Italia torna al di sopra del 31% e mantiene quindi un netto vantaggio sui dem, che restano comunque ben al di sopra del 22%. Nel centrodestra, poi, si registra il dato positivo di Forza Italia che ora stacca leggermente la Lega. In affanno, invece, i partiti centristi. Entriamo nel dettaglio del sondaggio di Swg.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia consolida il primato

Nell’ultima settimana Fratelli d’Italia ha consolidato il suo primato, tornando al di sopra del 31% e staccando ulteriormente il Pd, distante più di otto punti percentuali. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si attesta al 31,1%. A inseguire c’è sempre il Pd, in crescita di un decimo di punto e attualmente al 22,4%.

Negli ultimi sette giorni a perdere consensi è stato invece il Movimento 5 Stelle: una discesa dello 0,3% e un dato attuale al 12,4%. In lieve crescita troviamo poi Forza Italia, all’8,4% (+0,1%). Gli azzurri staccano così di qualche decimo di punto la Lega, che subisce il peggior calo della settimana insieme a quello dei 5 Stelle: il Carroccio perde lo 0,3% e si ferma all’8%.

Flessione, seppur minima (-0,1%) per Verdi e Sinistra, ora al 6,4% secondo il sondaggio di Swg. Non va meglio ai partiti centristi, a partire da Azione che resta al di sotto del 3%: la lista guidata da Carlo Calenda perde lo 0,1% e si ferma al 2,8%, ma anche Italia Viva di Matteo Renzi è in calo di due decimi di punto e non supera il 2%. Stabile +Europa all’1,3%, mentre Noi Moderati guadagna lo 0,2% e si avvicina, attestandosi all’1,2%. In crescita le altre liste, con un +0,4% e un 4% complessivo.