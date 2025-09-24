Sondaggi politici, crescono solamente 5 Stelle e Lega: in affanno Fdi e centristi

Fratelli d’Italia perde consensi, il Pd non ne approfitta, mentre gli unici partiti a guadagnare voti negli ultimi sondaggi sono Movimento 5 Stelle e Lega. Questo è il quadro che emerge dalla rilevazione di Swg per il TgLa7: quasi tutte le forze politiche sono in affanno.

L’altra eccezione, insieme a 5 Stelle e Lega, è rappresentata da Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna qualche consenso e si avvicina alla soglia del 7%. Arrancano, nell’ultima settimana, sia Fratelli d’Italia che Forza Italia, così come i partiti centristi. Ma non ne approfitta il Pd.

Sondaggi politici, crescono M5s e Lega

In testa, nel sondaggio Swg, resta saldamente Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,2% dei consensi e si ferma al 30,2%. Ma il vantaggio sul Pd resta consistente, con i dem che sono stabili al 21,9%. Chi guadagna consensi è invece il Movimento 5 Stelle: 13,5% e aumento di due decimi di punto nell’ultima settimana.

Positivo anche il dato della Lega nella settimana di Pontida: +0,3% e consensi attuali al 9%. Aumenta così il vantaggio su Forza Italia: ora il partito guidato da Antonio Tajani si ferma all’8%, in calo dello 0,1%. Chi invece guadagna, anche se poco (+0,1%) è Avs, ora al 6,7%. In calo, invece, tutti i partiti centristi: Azione perde lo 0,1% al 3,3%, Italia Viva lo 0,2% al 2,2% e +Europa lo 0,1% al 2%.