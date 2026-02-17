Sondaggi politici, crolla la Lega: sorpassata anche da Avs

Nei sondaggi arriva la beffa per la Lega, che perde ancora consensi e viene superata da Avs. In calo anche Fratelli d'Italia e Pd.

Il centrodestra è in affanno, mentre il campo largo recupera. Ma la vera notizia che emerge dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Swg per il TgLa7, è che Verdi e Sinistra supera la Lega. Dopo l’addio di Roberto Vannacci, il Carroccio continua a perdere consensi, tanto da essere scavalcato dal terzo partito (per voti) del campo largo.

Un sorpasso che arriva in una settimana in cui a perdere consensi, oltre alla Lega, è anche Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è in sofferenza da settimane e torna al di sotto del 30%, dopo aver anche superato abbondantemente il 31%. Effetto, probabilmente, proprio della nascita di Futuro Nazionale.

Sondaggi elettorali, in calo Fratelli d’Italia e Lega

Fratelli d’Italia è comunque saldamente in testa, con il 29,8% dei consensi, nonostante un calo dello 0,3% nell’ultima settimana. Non si avvicina più di tanto il Pd, complice un nuovo calo per il partito di Elly Schlein, che perde due decimi di punto e si ferma al 22%. In risalita troviamo invece il Movimento 5 Stelle (+0,1%) all’11,8%.

Nel centrodestra l’unico tra i grandi partiti a non perdere è Forza Italia, stabile all’8,4%. Ben diverso il discorso per la Lega, che flette di altri due decimi di punto e si ferma al 6,4%. Come detto, in questa settimana si registra quindi il sorpasso di Avs ai danni del Carroccio: Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e raggiungono il 6,6%.

Il calo di Fratelli d’Italia e Lega si accompagna con una crescita dei consensi per Futuro Nazionale: il movimento di Vannacci guadagna lo 0,3% e si attesta ora al 3,6%. Resta così davanti ad Azione, che guadagna lo 0,2% e raggiunge il 3,3%. In crescita dello 0,1% troviamo Italia Viva al 2,3%, mentre perdono lo 0,1% sia +Europa (1,4%) che Noi Moderati (1,1%).