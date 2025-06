Sondaggi politici, il campo largo ha quasi raggiunto le destre: ora Meloni non sembra più imbattibile

La distanza resta, ma si accorcia leggermente. Fratelli d’Italia perde consensi, mentre negli ultimi sondaggi a guadagnare è il Pd, come dimostra la rilevazione dell’istituto Noto per Porta a Porta. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle mentre sono stabili Lega e Forza Italia.

Il sondaggio mostra qualche variazione anche a livello di coalizioni. Il centrodestra perde mezzo punto percentuale, attestandosi ora al 49,5%. Il centrosinistra, invece, guadagna la stessa percentuale e raggiunge il 30%. Ma le cose sarebbero molto diversamente in caso di campo largo: la cifra salirebbe al 48,5%, con una crescita di un punto e un dato vicinissimo a quello del centrodestra.

Sondaggi elettorali: giù Fratelli d’Italia, sale il Pd

Fratelli d’Italia, stando al sondaggio con dati aggiornati al 3 giugno, si attesta al 30,5% dopo aver perso mezzo punto percentuale. Le intenzioni di voto premiano invece il Pd, che guadagna un punto percentuale e ora raggiunge il 22,5%. Pur restando, quindi, a otto punti di distanza dal partito di Giorgia Meloni.

Flessione dello 0,5% per i 5 Stelle, che ora si fermano al 12,5%. Stabile, invece, sia il dato della Lega al 9% che quello di Forza Italia all’8,5%. Un calo di mezzo punto percentuale si registra anche per Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 6% dei consensi. Cresce dello 0,5% Azione, raggiungendo il 3,5%. Trend positivo anche per Italia Viva, ora al 2,5%. Stabili invece +Europa e Noi Moderati all’1,5%.

Come detto, una delle principali novità di questo sondaggio riguarda le coalizioni. Ora le distanze, in caso di alleanza allargata al campo largo, sono minime: solo un punto percentuale divide il centrodestra da un’alleanza composta da centrosinistra, M5s e partiti centristi. Se si votasse oggi, quindi, la sfida sarebbe in bilico e tutt’altro che certa. Infine, come mostra il sondaggi di Noto resta alta (45%) la quota di astenuti e indecisi.