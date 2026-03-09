Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein 

La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader. E così gli ultimi sondaggi evidenziano i motivi per cui la partita in vista delle prossime elezioni politiche (tra non meno di un anno) resta in bilico.

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli per RaiNews24 evidenzia come nel campo largo sia difficile anche soltanto stabilire quale sia il modo migliore per scegliere un leader. L’ipotesi più giusta, secondo gli elettori, è quella di ricorrere alle primarie. E in caso di primarie, attualmente il favorito sarebbe Giuseppe Conte. Ma la sfida è aperta.

Sondaggi elettorali, il campo largo in cerca di leader

Per la scelta del leader, secondo gli intervistati il campo largo dovrebbe ricorrere alle primarie. Il 29% del campione, infatti, ritiene che sia l’opzione migliore, con una percentuale molto più alta tra gli elettori del centrosinistra 51%) e molto più bassa tra quelli di centrodestra e Movimento 5 Stelle (entrambi al 21%).

Per il 26% degli elettori, invece, il campo largo dovrebbe avere come leader l’esponente del partito che prende più voti alle elezioni. Un’opzione suggerita, però, soprattutto dagli elettori di centrodestra (38%) e meno da quelli direttamente coinvolti, ovvero 5 Stelle (24%) e centrosinistra (20%). Per il 20%, invece, andrebbe indicata una persona terza. Un dato più omogeneo (21% per elettori di centrodestra e centrosinistra) con un picco tra i 5 Stelle (32%). Non sa, infine, il 25% del campione.

L’ipotesi delle primarie è quindi la più probabile, ma cosa succederebbe in questo caso? In vantaggio ci sarebbe Giuseppe Conte, indicato dal 24% del campione (che comprende però anche gli elettori di centrodestra). Più indietro Elly Schlein, all’11%, e Silvia Salis al 7%. Nessuno di questi è la risposta del 58% degli intervistati.

Da notare un paio di dati: gli elettori dei 5 Stelle non hanno dubbi e indicano nel 90% dei casi Conte come miglior candidato per le primarie. Quelli del centrosinistra, invece, non sostengono più di tanto Schlein, che raccoglie solo il 32% dei voti contro il 27% di Conte. La segretaria del Pd non convince, quindi, neanche i suoi elettori. Conte è inoltre il leader preferito dal centrodestra (ma solo con il 15%) e Salis raccoglie più consensi (18%) nel centrosinistra.

Gli italiani non si fidano di Giorgia Meloni

L’ultima domanda riguarda invece la fiducia degli elettori nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il dato resta ben al di sotto della sufficienza: molto positivo il parere del 17% del campione, abbastanza positivo il 26%. Poco positivo per il 22% e per nulla positivo per il 32%. Quindi i giudizi negativi raccolgono il 54% dei voti contro un 43% di giudizi positivi (in calo del 2%).

La fiducia in Meloni è molto più alta nel centrodestra (79%) e in particolare tra gli elettori di Fratelli d’Italia (90%), mentre scende tra quelli di Forza Italia (65%) e nel centrosinistra, dove si ferma all’8%. Più alta tra gli elettori dei 5 Stelle (al 18%).