Sondaggi politici, nuovi equilibri nel campo largo: in crescita M5s e Avs, in calo il Pd

Nei sondaggi gli unici movimenti riguardano il campo largo: il Pd è in affanno, mentre 5 Stelle e Avs sono in crescita.

Le novità, negli ultimi sondaggi, arrivano tutte all’interno del campo largo. Se, infatti, le variazioni nella maggioranza di governo sono minime, leggermente diversa è la situazione all’interno dell’opposizione. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia la risalita di Movimento 5 Stelle e Avs, mentre in affanno è il Pd.

Pochi, come detto, i movimenti tra gli altri partiti. Sostanzialmente stabili quelli di maggioranza, mentre sempre a destra a guadagnare consensi è Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci scavalca così Azione, in calo. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi elettorali, in crescita M5s e Avs mentre scende il Pd

In testa non cambia quasi nulla. Il primo partito è sempre Fratelli d’Italia, che rimane stabile al 29,8% dei consensi. Il Pd, però, non ne approfitta. Anzi, il partito guidato da Elly Schlein perde ancora voti (-0,3%) e si ferma al 21,6%. Chi invece guadagna consensi è il Movimento 5 Stelle: con i due decimi di punto recuperati nell’ultima settimana, i pentasellati si attestato all’11,7%.

In lieve crescita troviamo anche Forza Italia: un decimo di punto guadagnato e dato attuale all’8,4%. Ancora meglio va a Verdi e Sinistra, che guadagnano lo 0,2% e si avvicinano al 7%, esattamente al 6,9%. Avs resta così davanti alla Lega: il partito di Matteo Salvini non va oltre il 6,6%, un dato stabile rispetto alla settimana precedente.

L’unico sorpasso degli ultimi sette giorni è quello di Futuro Nazionale ai danni di Azione. I vannacciani guadagnano due decimi di punti raggiungendo il 3,6%. All’opposto, il partito di Carlo Calenda perde la stessa percentuale di consensi e si ferma al 3,3%. Più indietro è stabile Italia Viva al 2,2%, mentre +Europa guadagna lo 0,1% e raggiunge l’1,5%. In lieve calo (-0,1%) Noi Moderati all’1%.