Sondaggi politici, il campo largo non riesce a rimontare: in affanno Pd e M5s

Dopo settimane di affanno per il centrodestra, nell’ultima settimana qualcosa nei sondaggi è cambiato. Secondo la rilevazione di Swg per il TgLa7, infatti, negli ultimi sette giorni a perdere più consensi sono state le forze del campo largo. Al contrario, invece, arriva l’inevitabile rimbalzo per chi, come la Lega, aveva perso consensi con la nascita di Futuro Nazionale.

Le variazioni sono comunque minime, con Fratelli d’Italia stabile e la Lega in lieve crescita. Nel campo largo, invece, c’è poco di cui festeggiare. Nonostante il No al referendum, sostenuto dalle forze di opposizione, stia recuperando consensi, lo stesso non si può dire per i principali partiti della coalizione, con Pd e 5 Stelle in affanno.

Sondaggi elettorali, il campo largo in difficoltà

Il primato di Fratelli d’Italia non viene intaccato nell’ultima settimana: il partito di Giorgia Meloni resta stabile al 29,8%. Aumenta però il distacco sul Pd, che perde nuovamente consensi (-0,1%) fermandosi al 21,9%. Ancora peggio va al Movimento 5 Stelle, stavolta in discesa dello 0,3% e ora fermo all’11,5%.

Nel centrodestra, Forza Italia perde lo 0,1% dopo settimane positive e rimane comunque all’8,3%. A inseguire c’è Avs, unica forza del campo largo in crescita (+0,1%) al 6,7%. Leggera ripresa per la Lega, dopo i quasi due punti persi con l’addio di Vannacci: ora il partito di Matteo Salvini è al 6,6% (+0,2%).

Azione torna davanti a Futuro Nazionale: il partito di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e si attesta al 3,5%. Per i vannacciani, invece, la discesa dello 0,2% riporta il dato al 3,4%. In discesa troviamo anche Italia Viva (-0,1% al 2,2%), mentre sono stabili all’1,4% +Europa e e all’1,1% Noi Moderati.